Juventus : En colère après le premier carton rouge de sa carrière, Buffon se déverse sur l’arbitre

Après avoir reçu son premier carton rouge de sa longue carrière Gianluigi Buffon n'a pas épargné l'arbitre. L'italien ne digère pas le penalty accordé en fin de match qui a offert la qualification au Real Madrid (1-3) ce mercredi en quart de final retour de la Ligue des Champions. Expulsé pour avoir protesté, le gardien de la Juventus Turin a glissé un petit tacle à l'arbitre.



« Je suis vraiment très heureux de ce que nous avons réalisé ce soir. Nous étions dans une situation impossible, et on a vraiment réalisé quelque chose d'incroyable ce soir. La dernière action ? L'arbitre a sifflé une faute qu'il est le seul à avoir vu. (...) Ce que j'ai dit à l'arbitre ? Il n'avait pas de sensibilité. Ce que chaque homme doit avoir. Ce n'est pas une question de savoir arbitrer. S'il n'a pas cette sensibilité, il va en tribune, avec sa femme, mange ses chips et boit un Sprite », a lâché le portier de la Vieille Dame.



Alors qu'il n'a toujours pas annoncé s'il continuera sa carrière la saison prochaine, "Gigi" a peut-être joué son dernier match de Ligue des Champions ce soir : « Mon dernier match européen ? On verra, c'est très probable... » Des mots qui semblent annoncer sa retraite en fin de saison.