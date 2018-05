Juventus : les idées d'Agnelli pour changer la C1

Andrea Agnelli n'est pas seulement le président de la Juventus Turin, il dirige également l'European Club Association, une organisation qui protège les intérêts des clubs européens. Et c'est avec sa seconde casquette qu'il a accordé une interview à The Guardian, lors de laquelle il a expliqué vouloir davantage de matchs européens, et moins de rencontres de championnat national.



« Dans l'ensemble, il faudrait que les équipes jouent moins de matchs, c'est une certitude. Ce qu'on veut à l'ECA, c'est plus de matchs européens et moins de matchs domestiques. Par exemple, au lieu de faire huit groupes de quatre équipes, on pourrait faire quatre groupes de huit équipes. De cette manière, chaque formation pourrait jouer au moins 14 rencontres européennes par saison. Et en championnat, ces équipes seraient obligées d'aligner des U21 ou des U23. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore en projet. », a déclaré le dirigeant bianconero au journal britannique.