KIDAL : L’équipe du commissaire div. Mamadou Doumbia saisie une importante quantité de minutions

Suite à une descente dans le centre-ville de Kidal, le commissaire divisionnaire Mamadou S. Doumbia et ses hommes, ont mis la main sur des munitions, des armes et plusieurs autres équipements de guerre utilisés par les groupes armés terroristes (GAT) et leurs alliés, dans le quartier Étambar de Kidal.



Sur place, une patrouille d’envergure est initiée pour renforcer la sécurité des personnes et leurs biens dans la ville. Elle s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des instructions du commandant de secteur N°2. Ces patrouilles ont pour objectif de veiller au respect strict du couvre-feu instauré par le gouverneur de Kidal d’alors.



Selon le commissaire Mamadou Doumbia à la Télévision nationale du Mali, cette maison remplie d’armes de guerre, a été découverte, grâce à la participation de la population kidaloise. Mais, pour réussir sa mission régalienne, le commissaire Doumbia compte toujours sur la bonne collaboration de cette même population.