Kaba Diawara, sélectionneur du Syli : « On va essayer de donner une bonne image et battre le Sénégal »

La Guinée (4 pts) a dompté la Gambie (1-0), pour prendre une sérieuse option pour la qualification en 8es de finale dans la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2023. Pour terminer le travail, le sélectionneur Kaba Diawara vise la victoire pour terminer leader de la poule C.



« On ne vient jamais se promener. On vient pour faire un bon parcours. Vous l’avez dit : le Sénégal est champion d’Afrique en titre et ils sont au top. Respect. Mais on a de très bons joueurs et une première place à aller chercher. C’est le match idéal pour nous jauger et savoir où on en est. On n’a pas de pression. On veut juste faire un bon match et rester sur une bonne dynamique. Ce sera une fête parce que le Sénégal n’est pas une équipe qui ferme le jeu. Ils vont attaquer », a confié Kaba Diawara.



Pour le sélectionneur, la Guinée ne va pas jouer le nul face au Sénégal comme en 2022, Kaba Diawara veut battre les « Lions » pour espérer se qualifier pour le prochain tour.



« C’est clair que ça ne va pas être le match. Entre temps, le Sénégal a été champion alors que j’ai envie de dire que notre CAN (au Cameroun) s’est arrêté après ce match contre le Sénégal. Mais on commence à corriger un petit peu les choses. On va essayer de se montrer à la hauteur. On sait que si on gagne, on est qualifié et on passe premier. On a beaucoup de respect pour le Sénégal mais, une fois sur le terrain, on sait pourquoi on joue. On va essayer de donner une bonne image et cette bonne image est de battre le Sénégal », a indiqué le sélectionneur du Syli.



« On va essayer de déranger un peu le champion en titre en faisant un match sérieux. Le Sénégal est sur une bonne vague. Ils gagnent et ils marquent des buts. Ils justifient leur statut. Si on veut se hisser à ce niveau, on sait ce qu’il nous reste à faire. Le Sénégal n’est pas venu blaguer. Ils envoient un message clair. Ils sont six points et ont marqué six buts. Ils ne font pas beaucoup de bruit et ne parlent pas beaucoup. Ils avancent. Je pense que c’est la seule équipe qui est en train de justifier sa place. Ça confirme le gros match qui nous attend. A notre d’être prêt », a fait savoir Kaba Diawara.