Kader Mangane : « Aliou Cissé fait du bon travail, il faut lui laisser le temps »

A 32 ans l’international sénégalais de Strasbourg, Kader Mangane ne pense plus à jouer en équipe nationale. « C’est normal. Il faut laisser la place aux jeunes. Je ne pense plus à jouer pour l’équipe nationale. J’observe ce qui est fait depuis presque trois ans », a indiqué le capitaine de Strasbourg.

L’ancien rennais se désole des critiques portées sur le coach de l’équipe nationale, car selon lui : « Aliou Cissé fait du bon travail ». Il invite les Sénégalais à « Lui laisser le temps » parce que soutient-il, le technicien a atteint ses objectifs.

«Il a rempli les objectifs, à savoir qualifier l’équipe pour la CAN 2017 et la Coupe du Monde 2018 », a-t-il indiqué.



Concernant, la poule du Sénégal le défenseur n’a pas de craintes : « En Russie, le Sénégal aura ses chances, comme ses trois adversaires. J’entends dire que c’est un groupe facile. La Pologne, la Colombie et le Japon sont de bonnes équipes, avec des joueurs tels que Falcao, Lewandowski, etc. Alors, c’est jouable, bien sûr mais, ce sera très serré ».



Source: Stades