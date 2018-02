Kader Mangane : La résurrection

Interceptions convaincantes, domination dans les airs, précision dans la relance, le défenseur sénégalais Kader Mangane, promu capitaine de Strasbourg cette saison, prouve à 34 ans avec le club promu qu’il peut encore évoluer en Ligue 1. «Physiquement je me sens bien, j’ai fait une très bonne préparation sans pépins musculaires. J’ai bien bossé pour être prêt », l'ancien international.

Mangane a quitté le Sénégal à 18 ans pour le Neuchâtel Xamax (Suisse). A 24 ans, il découvre la Ligue 1 avec Lens (2007-2008) puis rejoint Rennes (2008-2012) avant de s’exiler en Arabie Saoudite (Al Hilal Ryad) à 29 ans, malgré son statut de titulaire en élite. “Un choix plutôt financier que sportif”, avoue-t-il.

De la péninsule arabique à Sunderland (Angleterre), puis au Kayseri Erciyesspor (Turquie), le tout en deux saisons, le défenseur “assume” ses expériences étrangères qui lui ont “beaucoup appris” mais qui termineront mal avec une rupture des ligaments croisés à 32 ans.

Après un premier come-back en 2015 au Gazélec Ajaccio, promu en L1 mais relégué à la fin de l’exercice, l’international sénégalais (24 sélections, 1 but) a retenté sa chance avec Strasbourg, en passant par la case Ligue 2.

Sa deuxième partie de saison concluante, ponctuée par le but de la montée en mai dernuier face à Bourg-en-Bresse (2-1), a fini de convaincre le staff strasbourgeois de lui redonner, sans doute, une dernière chance en L1.

«On a pris notre temps, mais c’était assez clair pour nous de le prolonger une année supplémentaire.

On voyait bien qu’il avait retrouvé toutes ses capacités et qu’il pouvait apporter cette expérience dont nous avions besoin », a expliqué l’entraîneur Thierry Laurey.



«Le club m’a donné cette chance et je veux leur prouver qu’il n’a pas eu tort de me faire confiance. Je suis dans la continuité de la fin de saison dernière et après ma blessure, les croisés à 32 ans, je voulais montrer que je pouvais revenir encore plus fort physiquement », a lâché le défenseur central dans le vestiaire.

Par ailleurs, le joueur a naturellement endossé le rôle du sage, «Pour certains c’est un grand frère, pour d’autres c’est un conseiller, il ne lève jamais le ton mais quand il a quelque chose à dire il n’hésite pas», a commenté Laurey.

« Il nous apporte beaucoup par son calme et sa façon d’expliquer les choses. On essaye d’apprendre avec lui et surtout de relativiser comme il le fait », a poursuivi l’attaquant capverdien Nuno da Costa. «C’est le boss », dit encore le milieu Dimitri Liénard.



Hauteur d’une prestation énorme lors de la victoire de Strasbourg sur le grand PSG, le capitaine «Kaddu» constitue un bel exemple de foi, de persévérance et de patience pour les jeunes joueurs.

Source : Sport221.com