Kaffrine : les migrants bientôt outillés en entreprenariat et en éducation financière

Un atelier de renforcement de capacités en entreprenariat et en éducation financière sera organisée très prochainement à Kaffrine au profit des migrants de retour, des potentiels migrants et des associations de migrants, a annoncé Hamidou Mbaye, responsable régional du bureau d’accueil, d’orientation et de suivi des Sénégalais de l’extérieur (Baos).



‘’Bientôt, nous allons organiser un atelier régional pour renforcer la capacité des migrants de retour et les autres acteurs en entrepreneuriat et en éducation financière’’, a-t-il déclaré.



Il en a fait l’annonce au terme d’une rencontre de mise en place d’un cadre de concertation régionale de la migration, présidée par l’adjointe au gouverneur en charge des affaires administratives, Tiguida Wagué.



Selon Hamidou Mbaye, ‘’ce qui peut (…) développer’’ une activité, ‘’c’est que les porteurs d’activités et de projets puissent être capables de porter leurs projets, de les entreprendre, de les développer’’. Mais, il leur faut également ‘’avoir une capacité en éducation financière pour pouvoir tirer des bénéfices de ces activités économiques, que ce soit dans l’agriculture, l’élevage, l’artisanat et tous les secteurs porteurs auxquels les migrants s’intéressent souvent’’ les migrants.





a rappelé que la mission du Baos consiste à accompagner les potentiels migrants, les migrants de retour et les communautés d’origine de ces migrants en les informant, les sensibilisant et les aidant à mettre en œuvre des projets d’auto emploi, et les sensibiliser sur les dangers de la migration irrégulière.



Amath Diop, spécialiste en migration et développement au sein du projet Gouvernance, migration, développement du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, considère qu’il fallait effectivement aller vers la synergie des actions pour rendre plus efficaces les interventions.



Avec Aps