Kafountine: les 4 convoyeurs de 175 migrants finalement arrêtés

La cavale des convoyeurs qui tentaient d'amener en Espagne 175 migrants à partir de Kafountine, est terminée. Au nombre de quatre, Mbaye Souaré et son frère Ibrahima Souaré, Ablaye Kane ainsi qu'Ahmet Diop ont été finalement arrêtés par les éléments de la brigade de la gendarmerie de Kafountine.



Constituant un vaste réseau de passeurs, le quatuor qui a embarqué 175 migrants en route vers l’Espagne en empruntant la voie marine a été démantelé. Après trois (3) jours de recherches intenses qui ont suivi les auditions de tous les candidats à l'émigration clandestine par les hommes en bleu, Mbaye Souaré Ibrahima Souaré, Ablaye Kane et Ahmet Diop, tous des pêcheurs ont été interpellés.



« Ils réclamaient à chaque candidat entre 250 000 et 400 000 mille Fcfa », ont renseigné des sources proches de l'enquête. Selon le journal « L’As », Mbaye Souaré procédait à l'appel une fois les candidats réunis. Le recrutement était l'affaire d'Ibrahima Souaré. Quant à Ahmet Diop et Abdoulaye Kane, ils s'occupaient de l'achat des nourritures et des médicaments pour le voyage.



Un complice des convoyeurs, en fuite, est activement recherché par la gendarmerie de Kafountine. L’enquête est en cours.