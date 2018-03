Kalidou Koulibaly meilleur défenseur central d’Europe en 2018, selon le CIES.

Réputé pour ses études en tous genres, sur les performances des joueurs, leur utilisation au sein de leurs clubs ou encore les finances de ces derniers, l’Observatoire du Football du CIES (centre international d’étude du sport) a dévoilé son équipe-type du premier trimestre, composée avec les meilleurs joueurs de chaque poste, parmi les cinq grands championnats européens (Angleterre, Espagne, France, Italie, Allemagne) et selon un indicateur de performance assez complexe regroupant plusieurs critères (rigueur, distribution, finition, mise en danger, percussion, récupération).



Le classement est établi, à partir des performances mesurées dans six domaines de jeu, pondérées selon leur importance par poste (voir tableau). Deux indicateurs sont au cœur de l’analyse pour les défenseurs : la rigueur et la récupération. Le premier domaine définit la capacité à minimiser les chances des adversaires par une forte présence dans les duels. Le deuxième renvoie par contre au travail d’interception. Impeccable en charnière centrale à Naples, Kalidou Koulibaly est en tête de ce classement, avec une note de 90,4.



En effet, une équipe type a été réalisée, alignant les meilleurs joueurs en 2018 poste par poste. Le défenseur sénégalais figure dans cette équipe à côté de Davinson Sanchez (Tottenham). Le onze des meilleurs joueurs du Big 5 en 2018 Hugo Lloris (Tottenham), Dani Carvajal (Real Madrid), Kalidou Koulibaly (Naples), Davinson Sanchez (Tottenham), Mario Rui (Naples), Toni Kroos (Real Madrid), Christian Eriksen (Tottenham), Marek Hamsik (Naples), Lionel Messi (FC Barcelone), Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Mohamed Salah (Liverpool). Senegal-Football.com