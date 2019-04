Kalidou Koulibaly se sépare de son agent

Le défenseur sénégalais évoluant à Naples (D1 en Italie) Kalidou Koulibaly, convoité par de grandes écuries européennes, s'est séparé de son agent, laissant ainsi son avenir incertain en Italie.



Selon le média anglais "The Independant" la séparation était due aux pressions exercées par la famille du défenseur qui souhaite disposer d'une plus grande part de ses ressources financières entourant tout transfert futur.



Actuellement, c'est son frère qui gère ses intérêts et le but c'est de faciliter son départ de Naples. Malgré la prolongation de son contrat et la revalorisation de son salaire ( plus de 98 milliards FCFA), le Sénégalais est tenté par une autre aventure. Kalidou Koulibaly pourrait débarquer à Manchester United qui a émis le souhait de le recruter.