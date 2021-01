Kamala Harris vice-présidente des États-Unis : l'ascension d'une pionnière

Kamala Harris sera la première femme à accéder au poste de vice-présidente des États-Unis, mercredi 20 janvier, à l'issue de la cérémonie d'investiture du 46e président américain, le démocrate Joe Biden.



Cette métisse de mère indienne et de père jamaïcain est aussi la première Noire et la première Américaine d’origine asiatique à accéder à cette fonction. "La première, pas la dernière", avait-elle dit dans un tweet posté en parallèle de son discours, peu après l’annonce de la victoire de Joe Biden, dans la course à la Maison Blanche.