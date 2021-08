Kaolack: 4 morts dans un violent choc entre un camion malien et un taxi

Le massacre continue sur les routes sénégalaises. À Kaolack ce dimanche, 4 morts et un blessé grave ont été enregistrés dans un accident qui s'est produit vers 15h dans la commune de Kaolack précisément au centre de la ville.



Un camion malien est entré en collision avec un taxi. Le blessé grave à été évacué à l'hôpital régional El hadji Ibrahima Niass. Les corps sans vie sont déposés à la morgue de ce même hôpital.



Les populations ont improvisé une manifestation contre le comportement des « chauffeurs Maliens ».

L’indiscipline dont a fait montre le chauffeur du camion énerve les populations de Kaolack. Selon un témoin qui s’est confié à PressAfrik, quelques minutes avant le drame, il a heurté un Jakarataman et est descendu pour le gifler. C’est ensuite qu’il a appuyé sur l’accélérateur et percuté le taxi.