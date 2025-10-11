Kaolack : Déthié Fall réaffirme la volonté du gouvernement de connecter toutes les zones du Sénégal

Le ministre des Infrastructures, Déthié Fall, a réaffirmé, vendredi à Kaolack, la volonté du gouvernement de renforcer l’interconnexion entre les différentes zones du pays et de promouvoir une politique fondée sur l’équité territoriale. « Le chef de l’État et le Premier ministre veulent que le Sénégal soit connecté, que toutes les zones soient interconnectées. Ils veulent davantage travailler sur l’équité territoriale », a déclaré le ministre.





Cette déclaration intervient dans le cadre d’une tournée de terrain destinée à constater l’état d’avancement des travaux routiers et des aménagements connexes engagés par l’État, notamment sur l’axe Guinguinéo-Mboss-Gniby, dans la région de Kaolack. Ces chantiers s’inscrivent dans le cadre du Programme d’amélioration de la connectivité des zones agricoles (PCZA), qui vise à désenclaver les zones de production et à faciliter la circulation des personnes et des biens.

Selon Aps, Déthié Fall a salué la bonne progression des travaux et demandé à l’AGEROUTE, en collaboration avec les entreprises en charge du projet, de veiller à leur finalisation dans les meilleurs délais.



« Vu que les travaux ont très bien avancé, on demande à l’AGEROUTE, en rapport avec les entreprises, de faire en sorte que, dans les meilleurs délais, les autorités puissent procéder à leur inauguration », a-t-il insisté.

Le ministre a également rappelé l’importance que le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et le Premier ministre accordent au respect du coût, des délais et de la qualité dans l’exécution des projets d’infrastructures.



« Le président de la République tout comme le Premier ministre sont extrêmement regardants sur ces aspects-là, et c’est ce qui fait que nous avons commencé cette tournée dans la zone centre (Kaffrine, Kaolack et Fatick) pour rappeler ces directives et faire en sorte que les chantiers soient catalysés », a expliqué Déthié Fall.

Selon lui, cette démarche s’inscrit dans une dynamique visant à accélérer la réalisation des infrastructures prioritairesau service du développement équilibré du territoire national.