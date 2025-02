Kaolack : Le Président Diomaye a lancé la 9e édition de la journée nationale de l’élevage

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a lancé ce samedi la 9 édition de la journée nationale de l’élevage à Kaolack (Centre) sous le thème : « La valorisation des produits d’origine animale, un stimulateur pour la souveraineté alimentaire ».



Dès son arrivée, le Président Faye a fait le tour des différents stands où il a pu recueillir les différentes préoccupations des acteurs de l’élevage.



Cette 9ᵉ édition se veut selon les acteurs du secteur de l’élevage « un moment clé de mobilisation et de reconnaissance du rôle fondamental du secteur de l’élevage dans le développement économique et alimentaire du pays ».



Des acteurs de l’élevage et de la souveraineté alimentaire présents à Kaolack veulent faire de cette « journée un rendez-vous majeur du secteur ».