Kaolack : Ousmane Sonko ordonne à la SONACOS d’acheter 450.000 tonnes d’arachide

Le Premier ministre Ousmane Sonko s’est rendu ce lundi 5 janvier à Kaolack (centre) pour une visite de suivi de la Campagne de commercialisation de l’arachide. À cette occasion, il a annoncé avoir instruit la Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal (SONACOS) d’acheter 450.000 tonnes de graines d’arachide, au lieu des 250.000 tonnes initialement prévues.



« Jai instruit la SONACOS d’acheter 450.000 tonnes au lieu des 250.000 tonnes », a précisé le chef du gouvernement. Sur place, il a indiqué que 50 à 75 milliards de francs CFA seront mobilisés afin de permettre à la SONACOS de sécuriser la production.



Concernant la transformation et l’exportation, Ousmane Sonko a pointé la vétusté des installations de l’usine de Kaolack. « Cette usine que je viens de visiter est à raser. Le monde a dépassé ce stade. Notre ambition est que la SONACOS puisse absorber toute la production locale pour en transformer une partie », a-t-il déclaré.



Le Premier ministre a également rassuré les producteurs : « Dans les prochains jours, vous verrez les mesures que nous avons prises pour que la production d’arachide soit achetée le plus rapidement possible ».