Kaolack : arrestation d’un trafiquant avec 51 comprimés d’ecstasy

Un trafic de stupéfiants a été déjoué à Kaolack grâce à une opération de la Sûreté urbaine du commissariat central. Un individu a été interpellé au quartier Abattoirs alors qu’il détenait 51 comprimés d’ecstasy destinés à la vente.



L’intervention est partie d’un renseignement faisant état d’un trafic nocturne dans la zone. Les policiers ont aussitôt mis en place un dispositif de surveillance. C’est dans ce cadre qu’un conducteur de moto-Jakarta a été intercepté, a appris PressAfrik.



La fouille de son sac a permis de découvrir un sachet contenant les comprimés d’ecstasy ainsi qu’une somme de 6 000 FCFA, que les enquêteurs attribuent à la vente de la drogue.



Le suspect a été immédiatement placé en garde à vue pour « offre et cession de produits prohibés. »