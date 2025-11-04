Kaolack : deux frères de 8 et 12 ans meurent noyés dans un bassin de rétention

Deux frères, âgés de 8 et 12 ans, ont tragiquement perdu la vie après s'être noyés dans un bassin d'eau stagnante hier, lundi. Les victimes, répondant aux noms de Moussa et Cheikh Ndiaye, ont été retrouvées sans vie ce lundi aux Parcelles Assainies, à l'entrée de la ville de Kaolack, dans le centre du pays.



Les deux enfants avaient disparu depuis vendredi dernier. Après plusieurs heures de recherches, leurs corps ont été découverts lundi, à l'aube par des riverains mobilisés, alertés par leurs familles.



Le bassin en question, conçu pour drainer les eaux de pluie, n'était ni protégé ni surveillé. Les habitants dénoncent un danger permanent pour les enfants, pointant du doigt l'absence de clôtures, de signalisation ou de toute mesure de sécurité, et ce, malgré des alertes répétées lancées aux autorités locales.



Face à ce drame, Abdou Samad Diouf, coordonnateur de la plateforme acteur communautaire de lutte contre les inondations, interpelle une nouvelle fois la mairie. Il l'appelle à « sécuriser les bassins » pour prévenir de nouvelles tragédies.



Une autopsie sera pratiquée sur les corps des deux frères ce mardi, à Dakar, afin de déterminer les circonstances exactes de leur décès.