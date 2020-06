Kaolack : l'ancien maire Khalifa Niasse rejoint l'APR

L'ancien maire libéral de Kaolack, Khalifa Niasse a décidé de rejoindre l'Alliance pour la république (Apr, parti au pouvoir), grâce à Mohamed Ndiaye qui multiplie son travail pour saper dans les rangs de l'opposition, selon libération.



Après quelques années passées en Europe et en Asie, il a justifié son retour sur la scène en politique, expliquant qu'il veut mettre son expérience à la disposition de son pays conformément aux enseignements de son illustre père. Il n'a pas manqué de tresser des lauriers au responsable politique, Mohamed Ndiaye Rahma.



Il a assuré qu'il va impliquer ses nombreux partisans dans son engagement pour soutenir le président Macky Sall et représentant local.



"C'est un grand honneur pour nous de vous recevoir au profit de la mouvance présidentielle. Le président de la République travaille à développer notre cher pays, et le fait qu'il compte sur des hommes comme vous, témoigne de l'importance que vous donnez tous à notre nation. Khalifa Niass et moi, avons cheminé ensemble lorsqu'il était maire, nous ne nous sommes jamais quittés et ce moment vient encore consolider cette alliance...", a déclaré Mohamed Ndiaye "Rahma".