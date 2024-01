Kaolack: la Plateforme régionale s'engage à résoudre les problèmes fonciers affectant les femmes

La Plateforme régionale de dialogue sur la gouvernance des ressources naturelles et foncières à Kaolack, dirigée par Absa Diakhaté, tente d’être un acteur pour résoudre les inégalités liées à l'accès à la terre, en particulier pour les femmes actives dans l'agriculture.



L'objectif de cette plateforme est de corriger de manière efficace les inégalités foncières qui touchent principalement les femmes dans la région de Kaolack (centre). « Si on se dit la vérité sur ce qui se passe dans notre pays, on admettra qu’il y a beaucoup de problèmes liés aux questions foncières, alors que pour arriver à un développement durable, dans la paix, il faut que ces problèmes soient résolus », a insisté Absa Diakhaté.



Cette dernière a aussi insisté sur « la nécessité d'offrir des conditions plus favorables aux femmes pour accéder à la terre, permettant ainsi une contribution significative à la sécurité alimentaire et à la souveraineté alimentaire durable. »



L'Association pour la promotion de la femme sénégalaise (APROFES) continuera de plaider en faveur de l'accès des femmes à la terre. « Nous avons créé beaucoup de foras sur l’accès de la femme au foncier, en incitant les femmes à élaborer des projets de développement agricole », a-t-elle poursuivi.



Elle a donné l’exemple de la commune de Keur Socé, dans la région de Kaolack, où quarante (40) groupements de femmes accompagnés par l’APROFES ont obtenu chacun un hectare pour leurs activités de maraîchage, rapporte APS.