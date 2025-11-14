Kaolack : la Police interpelle un individu en possession de 4 blocs de chanvre indien

La Sûreté urbaine du Commissariat central de Kaolack a procédé le 11 novembre 2025, à l’interpellation d’un individu pour trafic de drogue.



Selon la Police nationale, le mis en cause a été appréhendé aux abords des lieux jouxtant le stade de Kahone, suite à l’exploitation d’un renseignement opérationnel selon lequel un individu, à bord d’une moto de type Jakarta, transportait une importante quantité de chanvre indien, en provenance de Kaffrine.



Grâce à ce renseignement opérationnel, ils ont aperçu l’individu qui leur avait été indiqué, qui roulait à vive allure à bord de sa moto, et ont réussi à l’appréhender.



Une palpation d’usage leur a permis de découvrir sur lui quatre (4) blocs de chanvre indien, chacun pesant 1 kg, soit un total de quatre (4) kg. Le mis en cause les avait dissimulés dans son sac à dos, rapporte la Police.



Le mis en cause a été placé en garde à vue et l’enquête suit son cours.