Kaolack : les candidats du jury 1506 exclus pour détention de téléphones reconnaissent leur tort et demandent pardon

— Kilifeuu Guii (@AldianaSafara) July 2, 2024



Les candidats du Jury 1506 de Kaolack victimes d’exclusion pour avoir amené des téléphones portables dans les salles d’examens se sont exprimés sur la situation.Mouhamed Mactar Cissé parlant au nom de ses camarades est revenu sur les faits. D’après lui : « Avant le démarrage des épreuves les surveillants nous ont dit, si on avait avec nous nos téléphones portables, de les montrer. On les a sortis et ils nous ont dit de les poser sur les tables bancs en attendant. Par la suite, le président du jury est entré dans la salle, il a trouvé qu’on avait tous posé nos téléphones sur les tables bancs, il a demandé à ce qu’on les lui remette, demande qu’on a exécuté sans rechigner. Il les a amenés avec lui, nous disant qu’après les épreuves, il va nous les rendre. Quelques minutes après, il revient dans la salle avec une feuille de papier nous demandant de nous inscrire pour faciliter la restitution des téléphones. Nous les propriétaires de ces téléphones nous nous sommes inscrits et avons signé comme demandé. Après, il a demandé à ce que tous ceux qui sont inscrits sur la liste de sortir des salles et de quitter le centre ».À en croire Mouhamed, les téléphones, c’était pour pouvoir joindre leurs conducteurs de motos Jakarta une fois les épreuves terminées pour rentrer, car ils viennent tous de loin et non pour autre chose. « Tous ces élèves, privés de poursuivre les épreuves du baccalauréat, viennent de loin. Aucun d’entre nous n’habite les parages. Si nous n’amenons pas nos téléphones portables, comment allons nous joindre les conducteurs de motos Jakarta pour rentrer chez nous ? Il y a une longue distance entre le centre et là où nous venons », a-t-il fait savoir.Toutefois, ces candidats admettent leur faute et demandent au président du jury de leur donner une chance et qu’ils ne répéteront plus cette erreur. « Il pouvait au moins nous avertir comme c’est la première fois. Nous donner au moins une chance. Nous reconnaissons notre tort, et nous lui prions de nous laisser poursuivre l’examen. Si jamais l’un d’entre nous le refait demain là oui, qu’il le sanctionne sévèrement. Mais pour ce premier jour, nous lui demandons de nous pardonner, on a compris et c’est une leçon pour nous et pour tous », a -indiqué Mouhamed un des candidats exclus.https://bit.ly/3VQnRE9