Kaolack : six (6) individus arrêtés pour « pratique illégale de la médecine et vente de produits douteux »

Le Commissariat central de Kaolack a procédé, le 21 octobre dernier, à l’interpellation de six (6) individus impliqués dans une affaire de pratique illégale de la médecine. Ils sont poursuivis pour « pratique illégale de la médecine », « mise en danger de la vie d’autrui », « usurpation de fonction » et « séjour irrégulier », selon des sources policières.



L’opération a été déclenchée à la suite d’un renseignement signalant la présence, sur la place du marché, d’un groupe d’individus proposant des consultations médicales et commercialisant des produits de santé douteux. Ces derniers utilisaient notamment des tensiomètres et divers médicaments pour appuyer leur activité illicite.



Lors d’une première intervention sur les lieux, les policiers ont interpellé un suspect qui a admis opérer avec cinq (5) complices dans la même zone. Il a expliqué que leur activité consistait à offrir, contre rémunération, des consultations accompagnées de la vente de « vitamines » à une clientèle non informée.



Une perquisition menée immédiatement après son arrestation a conduit à l’interpellation des cinq (5) autres membres du groupe à leur domicile. Les enquêteurs y ont découvert une importante quantité de produits de santé, parmi lesquels des compléments alimentaires tels que Tre-en-en, Fibre tablette ou encore Cal-Mag.



Les policiers ont également saisi plusieurs supports publicitaires alarmistes portant des inscriptions comme « THE SILENT KILLER », « HEART DISEASE », « DIABETES », « EYES PROBLEM » ou encore « BREAKING DOWN OF IMMUNITY ». Ces affiches proposaient comme solution des produits de la marque NEOLIFE, présentés comme bénéfiques pour la perte de poids ou le renforcement immunitaire.



Pour déterminer la nature exacte des produits saisis, le Commissariat central de Kaolack a saisi l’Antenne régionale de régulation pharmaceutique, chargée d’analyser les lots et de clarifier leurs effets potentiels sur la santé des consommateurs.



Les six (6) mis en cause ont été placés en garde à vue. L’enquête se poursuit.