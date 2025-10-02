Kaolack : un corps en décomposition retrouvé dans une chambre à Médina Mbaba

La Police a ouvert une enquête à Kaolack à la suite de la découverte, dans la nuit de mercredi à jeudi, du corps en décomposition d’un homme dans une chambre du quartier Médina Mbaba, selon des sources concordantes.
La dépouille a été retrouvée dans une habitation située à l’extrême est du canal longeant ce quartier populaire de la capitale du Saloum. Alertés, les sapeurs-pompiers et les éléments de la Police se sont rapidement déployés sur place pour procéder aux constatations d’usage.
Après l’intervention des secours, le corps a été acheminé à la morgue du centre hospitalier régional El Hadj Ibrahima Niass (CHREIN) pour une éventuelle autopsie. Les autorités compétentes cherchent désormais à établir l’identité de la victime et les causes exactes de son décès, informe l'Agence de presse sénégalaise (APS).
