Kaolack : un homme arrêté avec 29 kg de chanvre indien

La Brigade régionale des stupéfiants de Kaolack, relevant de l’OCRTIS, a saisi 29 kilogrammes de chanvre indien lors d’une embuscade nocturne menée le 29 septembre 2025.Selon les informations de PressAfrik, l’opération, déclenchée à 5h45 du matin sur l’axe Latmingué-Thikate Boyguel-Keur Mboucki, a permis « l’interpellation d’un individu en possession de deux (2) colis de drogue chargés sur une moto de type Jakarta ».Cette intervention fait suite à « l’exploitation d’un renseignement opérationnel qui mettait en évidence l’existence d’un vaste réseau de trafic ». Le mis en cause a été placé en garde à vue tandis que l’enquête se poursuit afin de démanteler l’ensemble du réseau.