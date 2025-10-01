Kaolack : un homme arrêté avec 29 kg de chanvre indien

La Brigade régionale des stupéfiants de Kaolack, relevant de l’OCRTIS, a saisi 29 kilogrammes de chanvre indien lors d’une embuscade nocturne menée le 29 septembre 2025.
Selon les informations de PressAfrik, l’opération, déclenchée à 5h45 du matin sur l’axe Latmingué-Thikate Boyguel-Keur Mboucki, a permis « l’interpellation d’un individu en possession de deux (2) colis de drogue chargés sur une moto de type Jakarta ».
Cette intervention fait suite à « l’exploitation d’un renseignement opérationnel qui mettait en évidence l’existence d’un vaste réseau de trafic ». Le mis en cause a été placé en garde à vue tandis que l’enquête se poursuit afin de démanteler l’ensemble du réseau.
Selon les informations de PressAfrik, l’opération, déclenchée à 5h45 du matin sur l’axe Latmingué-Thikate Boyguel-Keur Mboucki, a permis « l’interpellation d’un individu en possession de deux (2) colis de drogue chargés sur une moto de type Jakarta ».
Cette intervention fait suite à « l’exploitation d’un renseignement opérationnel qui mettait en évidence l’existence d’un vaste réseau de trafic ». Le mis en cause a été placé en garde à vue tandis que l’enquête se poursuit afin de démanteler l’ensemble du réseau.
Autres articles
-
El Malick Ndiaye appelle à la mobilisation pour l’Octobre Rose
-
🔴DIRECT - Secteur de la ferraille : concurrence, industrie locale et exportation au menu de l’émission « L'Entretien »
-
Gouloum Béthio : affrontement entre la population et la gendarmerie, un enfant pris comme « bouclier humain »
-
Sédhiou : un convoyeur arrêté avec 20 kg de chanvre indien
-
6e édition du « Mois du Consommer Local » : Abdoulaye Diop appelle à transformer les habitudes de consommation en moteur de développement régional