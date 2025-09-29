Kaolack : un homme décède lors d’une prière mortuaire

À Kaolack, une prière mortuaire a tourné au drame ce lundi 29 septembre 2025. N. Camara, commerçant connu du marché central et du quartier Sam, a succombé à un malaise alors qu’il assistait à la cérémonie organisée à la mosquée Diakaye Lébou de Kasnack. Évacué en urgence à l’hôpital, il est décédé peu après.
La cérémonie concernait le fils d’un opérateur économique décédé au Maroc et inhumé le même jour au cimetière de Keur Maloum Diaw. Selon des témoins, le malaise s’est produit pendant la série de témoignages précédant la prière, moment souvent marqué par de longues interventions.
Cet incident relance le débat sur la longueur excessive des cérémonies funèbres au Sénégal, souligne plusieurs médias. Des observateurs appellent à des réformes simples : « raccourcir les cérémonies », « privilégier la prière », « aménager des espaces assis et ombragés », ou encore « former les comités funéraires à une meilleure gestion du temps ». La présence de secouristes lors de rassemblements importants est également jugée nécessaire pour intervenir en cas d’urgence.
La cérémonie concernait le fils d’un opérateur économique décédé au Maroc et inhumé le même jour au cimetière de Keur Maloum Diaw. Selon des témoins, le malaise s’est produit pendant la série de témoignages précédant la prière, moment souvent marqué par de longues interventions.
Cet incident relance le débat sur la longueur excessive des cérémonies funèbres au Sénégal, souligne plusieurs médias. Des observateurs appellent à des réformes simples : « raccourcir les cérémonies », « privilégier la prière », « aménager des espaces assis et ombragés », ou encore « former les comités funéraires à une meilleure gestion du temps ». La présence de secouristes lors de rassemblements importants est également jugée nécessaire pour intervenir en cas d’urgence.
Autres articles
-
Pool judiciaire financier : l’épouse, les deux fils et le marabout de Madiambal Diagne envoyés en prison
-
Fièvre de la vallée du Rift : le gouverneur de Saint-Louis rassure sur la rentrée scolaire 2025-2026
-
Kaffrine : saisie de 150 pièces de poulets impropres à la consommation
-
Tribunal de Pikine-Guédiawaye : une plainte déposée contre Bilal Diatta
-
Fonction publique : 500 dossiers repris et 222 nouveaux enregistrés depuis le remaniement