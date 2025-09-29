Kaolack : un homme décède lors d’une prière mortuaire

À Kaolack, une prière mortuaire a tourné au drame ce lundi 29 septembre 2025. N. Camara, commerçant connu du marché central et du quartier Sam, a succombé à un malaise alors qu’il assistait à la cérémonie organisée à la mosquée Diakaye Lébou de Kasnack. Évacué en urgence à l’hôpital, il est décédé peu après.



La cérémonie concernait le fils d’un opérateur économique décédé au Maroc et inhumé le même jour au cimetière de Keur Maloum Diaw. Selon des témoins, le malaise s’est produit pendant la série de témoignages précédant la prière, moment souvent marqué par de longues interventions.



Cet incident relance le débat sur la longueur excessive des cérémonies funèbres au Sénégal, souligne plusieurs médias. Des observateurs appellent à des réformes simples : « raccourcir les cérémonies », « privilégier la prière », « aménager des espaces assis et ombragés », ou encore « former les comités funéraires à une meilleure gestion du temps ». La présence de secouristes lors de rassemblements importants est également jugée nécessaire pour intervenir en cas d’urgence.

