Kaolack : un individu arrêté avec 3,6 kg de chanvre indien  



Les limiers de la Brigade régionale des stupéfiants de Kaolack (OCRTIS) ont procédé à l’interpellation d’un individu dans la forêt de Thioyène Hamady Mala, située dans le département de Wacka Gouna. Le suspect en question, circulait à moto. Il a été appréhendé en possession de 3,600 kg de chanvre indien.
 
Selon une note publiée sur la page Facebook de la Police nationale, le mis en cause a été placé en garde à vue, il devra répondre de ses actes dans le cadre de la lutte engagée contre la criminalité organisée.
Khadidiatou Diallo (stagiaire)

Samedi 13 Septembre 2025 - 23:48


