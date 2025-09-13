Kaolack : un individu arrêté avec 3,6 kg de chanvre indien 

Les limiers de la Brigade régionale des stupéfiants de Kaolack (OCRTIS) ont procédé à l’interpellation d’un individu dans la forêt de Thioyène Hamady Mala, située dans le département de Wacka Gouna. Le suspect en question, circulait à moto. Il a été appréhendé en possession de 3,600 kg de chanvre indien.
Selon une note publiée sur la page Facebook de la Police nationale, le mis en cause a été placé en garde à vue, il devra répondre de ses actes dans le cadre de la lutte engagée contre la criminalité organisée.
