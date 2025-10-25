Kaolack : un individu arrêté pour culture de chanvre indien

La Brigade régionale des stupéfiants de Kaolack, relevant de l’OCRTIS, a interpellé un individu au village de Mboudaye, dans le secteur de Ndiebel, pour « culture, production et fabrication de chanvre indien. »





Selon les premiers éléments de l’enquête, « trois (3) plants de chanvre indien ont été saisis sur les lieux. » Le suspect a été placé en garde à vue et une enquête est en cours.



Les autorités rappellent que la lutte contre le trafic et la culture de stupéfiants demeure une priorité dans la région.

