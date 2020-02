Karaté: les dames conservent le titre continental et les hommes se contentent du bronze

En cadets et en juniors, Maïmouna Niang, Bineta Diop, Mamadou Lamine Seck, Fallou Mbengue et Tidiane Konaté ont, eux aussi, obtenu des médailles de bronze.

Titrée l’an dernier à Gaborone, au Botswana, l’équipe nationale du Sénégal de Karaaté a conservé son titre continental lors de la compétition à Tanger, dans le nord du Maroc. La sélection sénégalaise est composée de Maguette Seck, Maguette Mbaye, Maman Aminata Ndione et Mariama Sow.Et quant à l’équipe masculine de Karaté, elle s’est contentée du bronze et se classe 4e des Championnats d’Afrique, en remportant 11 médailles dont une en or, rapporte l’Aps.Le Maroc, qui accueillait cette compétition, a pris la première place. Il est suivi de l’Egypte, l’Algérien et de la Tunisie.