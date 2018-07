Karim Benzema aurait donné son feu vert pour un transfert à Milan !

Footmercato dévoile des informations pour le moins surprenantes concernant l'avenir de l'attaquant tricolore. Le natif de Bron aurait même récemment refusé une offre de Naples et de son ancien coach, Carlo Ancelotti. Mais son avenir pourrait bien s’écrire de l’autre côté des Alpes, et plus précisément en Lombardie, si on se fie aux informations de Sky Italia. Alors que l’AC Milan, souhaiterait enrôler un attaquant de classe mondiale, Benzema pourrait être l’élu. Une réunion entre les agents du joueur et l’intermédiaire Ludovic Fatizzo, dans laquelle étaient aussi présents le coach Gattuso et le directeur sportif Massimo Mirabelli, aurait eu lieu lundi dernier. Le même salaire qu’à Madrid pour Benzema L’entraîneur milanais aurait même déjà directement parlé au joueur du Real Madrid, qui aurait dit oui à un possible départ à l’AC Milan, qui lui garantirait le même salaire qu’il perçoit actuellement en Espagne, à savoir neuf millions d’euros par saison plus 3 sous forme de bonus. Toujours selon le média transalpin, la bonne entente entre Benzema et son président pourrait faciliter un départ.

Tout n’est pas encore fait, loin de là, puisque les Milanais doivent également se mettre d’accord avec leurs homologues madrilènes, et l’avenir de Mirabelli, visiblement incertain, pourrait redistribuer les cartes. Un nouveau directeur sportif pourrait par exemple se tourner vers d’autres pistes. Il faudra donc suivre la suite de ce feuilleton avec attention, mais en Italie on semble convaincu que Karim Benzema peut porter la tunique rouge et noire la saison prochaine...