Karim Benzema prolonge au Real Madrid

Karim Benzema vit un été riche en émotions. Le 18 mai dernier, l'attaquant français était convoqué par Didier Deschamps pour participer à l'Euro 2020 avec l'équipe de France. Un moment important pour l'ancien lyonnais, privé de sélection depuis plus de cinq ans. Malgré un laps de temps ultra réduit, KB9 a pris ses marques petit à petit, inscrivant 4 buts lors du tournoi. Mais les Bleus ont été éliminés prématurément face à la Suisse le 28 juin. Malgré cet échec, Benzema a globalement réussi son retour.



Après quelques jours de repos, il a repris le chemin de l'entraînement le 22 juillet. Mais rapidement, il a été placé à l'isolement, puisqu'il a été testé positif à la covid-19. Parallèlement à cela, la question de son avenir au sein de la Casa Blanca est revenue sur la table. Depuis des mois, la presse ibérique annonce que le Français va étendre son bail, qui prend fin dans un an, soit en juin 2022. Mais aucune annonce officielle n'avait été faite jusqu'à présent.



Le Real Madrid voit l'avenir avec Benzema

C'est désormais chose faite. Le Real Madrid vient d'officialiser sa prolongation de contrat. « Le Real Madrid C.F. et Karim Benzema ont convenu de prolonger le contrat du joueur, qui restera lié au club pour les deux prochaines saisons, jusqu'au 30 juin 2023. »