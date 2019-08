Karim Wade passe du bon temps au Rwanda

L’ancien tout puissant ministre d’Etat, exilé au Qatar depuis plus de trois ans, à la suite de sa grâce présidentielle qui lui a été accordée dans la nuit du 24 juin 2016, passe du bon temps au Rwanda, dans le pays de Paul Kagamé. Le directeur de publication du quotidien ‘L’AS’ l’a croisé à Kigali.



Selon M. Talla qui raconte la scène surréaliste, Karim Wade qui était habillé en noir de pied en cap, s’apprêtait à entrer dans le Mémorial en compagnie de quatre autres personnes lorsqu’il l’a aperçu. Thierno Talla se dirige vers lui et l’apostrophe: « ce n’est pas Karim Wade ? ». Et l’ancien ministre de répondre. « Thierno, comment vas-tu ? Tu es où ? Toujours dans la presse, répond le directeur.



Après une visite qui a duré une bonne heure suivie de quelques échanges, l’ancien ministre des Infrastructures et de la Coopération internationale, qui n’est pas revenu au Sénégal, alors qu’il l’a maintes fois annoncé, a encore donné rendez-vous.



« Après m’avoir donné rendez-vous à Dakar, et une chaude poignée de main, il s’est engouffré dans un 4x4 Toyota », renseigne le directeur de publication.