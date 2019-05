Karim Wade pressenti pour diriger un Fonds d'investissement du Qatar en Afrique

Alors que son retour d'exil a été l'une des préoccupations de plusieurs participants au lancement du Dialogue national mardi dernier, Karim Wade pourrait ne plus être intéressé par la chose politique. Selon la Lettre du Continent, citée par le journal Libération, le fils de l'ancien Président sénégalais est pressenti pour diriger le Fonds stratégique d'investissements qatari dédié à l'Afrique.



Ce fonds que le Qatar compte mettre en place, pourrait avoir son siège à Abidjan. Ses ressources se situeraient à deux milliards d'euros (environs 1400 milliards de francs Cfa) et devraient servir à accroître les acquisitions et les investissements du Qatar dans les secteurs stratégiques au sud du Sahara.



Toutefois, indique le journal, Karim Wade ne serait pas la seule personnalité ciblée pour diriger ledit Fonds. L'actuel Président ivoirien, Alassane Ouattara, qui est en fin de mandat et ne devrait pas se présenter à la présidentielle de 2020, est aussi pressenti. Et son statut d'ancien Directeur général adjoint du Fonds monétaire international (Fmi) pourrait bien peser sur la balance.