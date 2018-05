Katia, sœur de Ronaldo : « On ne parle pas de Messi à la maison »

Depuis de nombreuses années, les attaquants du Real Madrid Cristiano Ronaldo (33 ans, 26 matchs et 25 buts en Liga cette saison) et du FC Barcelone Lionel Messi (30 ans, 35 matchs et 34 buts en Liga cette saison) sont rivaux. Dans les colonnes de L'Equipe, la sœur de l'international portugais, Katia, a coupé une interview de sa mère, Maria Dolores, au moment d'une question sur l'Argentin.



« On ne parle pas de Messi à la maison. Cristiano sait que, derrière la porte, il y a un tourbillon. Et que, quand il passe la porte de l’extérieur vers l’intérieur, il est protégé. C’est là qu’il recharge toutes ses batteries », a assuré la sœur de Ronaldo. Une bonne manière de se protéger et de se retrouver dans une véritable bulle.