Kédougou: L'Ocrtis saisit 38 kilos de chanvre indien et démantèle la bande établie à Kayes

La semaine dernière, l'Ocrtis (Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants) avait mis fin aux activités d'un vaste réseau international de trafic de drogue à partir de Kédougou. Le cerveau de la bande se trouvait à Kayes au Mali.



Tout est parti d'une saisie de 10 kg de chanvre par les hommes du commissariat central des mains d'un certain Minteh. L'enquête a été confiée aux agents de l'Ocrtis qui a révélé que Minteh n'était qu'un petit maillon d'une vaste chaîne.



Nos confrères du journal "L'AS" révèlent que le quidam a donné le nom de son fournisseur et son modus operandi. Ce dernier opérait de Kayes en convoyant la drogue à partir de Diyabougou via une pirogue qui remettait la marchandise à un conducteur de Jakarta.



Le mototaxi se chargeait du dispatching dans toute la sous-région. Les limiers ont mis la main sur 28 kilogrammes, portant à 38 kilos le butin saisi. Le piroguier, le conducteur de mototaxi et Minteh ont été emprisonnés pour trafic international de drogue.