Kédougou: Moustapha Guirassy liste les maux de sa localité avant la visite de Macky Sall

Alors que le président Macky Sall s’apprête à effectuer une visite ce weekend à Kédougou, le député et maire de la ville, Moustapha Guirassy a listé les maux de sa localité. Dans une lettre ouverte, il a interpellé le chef de l’Etat sur la pénurie d’eau et les six (6) milliards Fcfa du fonds minier.



« C’est toujours un plaisir de recevoir chez moi le président de la République. J’espère que cette fois-ci il viendra avec les bonnes nouvelles. La première bonne nouvelle, c’est de dire aux communautés laborieuses que les fonds de péréquation et d’appui aux collectivités locales sont effectivement disponibles (…) », a dit M. Guirassy.



Pour Moustapha Guirassy, la deuxième bonne nouvelle, est l’annonce de la fin du calvaire devenu une indescriptible galère d’accès à l’eau potable. « Nous osons croire que le président de la République, lui au moins, viendra avec des solutions toutes faites car son ministre en charge de ces questions (Mansour Faye) ne nous a pas dit la vérité.



« Devrons-nous continuer à vivre de promesses aussi mirobolantes des unes par rapport aux autres pendant que la vie semble s’arrêter pour le bien de nos compatriotes vivant ici à Kédougou, car peinant à se procurer du liquide précieux ? », s’est-il interrogé.