Kédougou: l'explosion d'un camion citerne cause la mort d'un chauffeur et de son apprenti

La route nationale N°7 a été le théâtre d'une tragédie effroyable hier lundi avec un accident de la circulation. Les événements se sont déroulés vers 11 heures, au niveau du virage de Badon, localité située dans la commune de Tomboronkoto, dans le département de Kédougou.



Selon les témoins présents sur les lieux, un camion-citerne transportant des produits inflammables a été impliqué dans l'accident. Apparemment, le chauffeur du camion a mal négocié le virage, provoquant plusieurs tonneaux et entraînant le renversement du véhicule qui a ensuite pris feu de manière dévastatrice.



Les deux occupants du camion, le conducteur et son apprenti, ont perdu la vie dans des circonstances atroces, leurs corps étant retrouvés calcinés par les secours. Malheureusement, aucune pièce d'identification n'a été découverte sur les lieux, rendant difficile l'identification des victimes.



Les sapeurs-pompiers ont agi rapidement pour éteindre l'incendie et ont ensuite évacué les restes des victimes à la morgue de l'hôpital régional de Kédougou. La Brigade de proximité de Mako, chargée des constatations, s'efforce toujours a identifié les défunts.