Kédougou : un mort dans une collision entre une moto et un semi-remorque sur la RN7

La route nationale n°7 a encore été le théâtre d’un drame. Un accident mortel s’est produit le vendredi 31 octobre, vers 19h25, à environ un kilomètre du village de Bafoundou, dans la commune de Mako, département de Kédougou. Le choc a impliqué une moto de marque TVS et un véhicule semi-remorque.Selon les premières informations recueillies sur place par plusieurs médias, la moto, dépourvue d’immatriculation, était conduite par Woulaba Tounkara, un élève de 18 ans originaire du village de Tambanoumouya. Circulant dans le sens Mako–Kédougou, le jeune conducteur aurait percuté l’arrière droit d’un semi-remorque de marque SALGA, immatriculé AA 923 CM, conduit par son propriétaire Mamadou Diarra, domicilié à Yirimadio, au Mali.Le choc a été fatal pour le jeune homme, qui est décédé sur le coup. Le conducteur du camion aurait pris la fuite après l’accident, abandonnant sur place le véhicule et ses documents administratifs.Les sapeurs-pompiers ont évacué la dépouille de la victime vers la morgue de l’hôpital régional Amath Dansokho de Kédougou.