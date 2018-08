Keita Baldé vers l'Inter de Milan

Selon la presse italienne, le joueur de l'ASM Keita Baldé est tout près de filer à l'Inter Milan.



Une saison et puis s'en va ? Selon la presse italienne, Keita Baldé s'éloigne de Monaco. L'ailier sénégalais serait en négociations avancées avec l'Inter Milan. Un prêt avec une option d'achat obligatoire à 30 millions d'euros est évoquée par la Gazzetta dello Sport. Soit autant que ce qu'a dépensé l'ASM pour le faire venir de la Lazio il y a un an.



Selon L'Equipe, l'arrivée de Baldé à l'Inter pourrait donner des envies de départ à Antonio Candreva et Joao Mario.