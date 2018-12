Kenya: 9e édition de «Women in Science»

Donner plus de visibilité aux femmes scientifiques africaines, c’était le but jeudi soir de la 9e édition de « Women in Science ». Cette cérémonie organisée par la fondation L’Oréal-Unesco à Nairobi, au Kenya, accorde des fonds et des formations à des scientifiques méritantes. Quatorze boursières, doctorantes et post-doctorantes venues d’Afrique du Sud, du Ghana, de l’île Maurice, du Kenya et du Nigeria, ont été sélectionnées parmi plus de 430 candidates.