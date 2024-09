Kenya : le bilan de l'incendie dans une école monte à 21 morts

Le nombre d'enfants qui ont été brûlés vifs dans un dortoir d'école du centre du Kenya est passé à 21, a déclaré samedi le porte-parole du gouvernement.



Les autorités ont commencé à retirer les corps des enfants alors qu'elles tentaient de retrouver des dizaines de garçons toujours portés disparus.



Les journalistes ont été déplacés pour attendre à l'extérieur de l'enceinte de l'école primaire Hillside Endarasha pendant qu'une équipe comprenant le pathologiste du gouvernement et les pompes funèbres de l'hôpital provincial de Nyeri installait des tables à l'extérieur du dortoir samedi.



L'incendie de jeudi soir a rasé un dortoir qui abritait 156 garçons âgés de 10 à 14 ans. Plus de 100 garçons ont été retrouvés et le gouvernement exhorte les parents et les personnes vivant à proximité de l'école privée à aider à retrouver tous les garçons.



Le porte-parole du gouvernement, Isaac Mwaura, a appelé le public à la patience pendant que les agences gouvernementales passent la scène au peigne fin pour déterminer le nombre de personnes tuées et la cause de l'incendie.



Mwaura a déclaré que certains enfants avaient été brûlés au point d'être méconnaissables et que les agences prendraient plus de temps pour identifier les victimes.



« Ces chiffres sont encore préliminaires car le processus est en cours. … c'est un processus ADN qui prendra plusieurs jours », a-t-il déclaré.



Le président kenyan, William Ruto, a décrété vendredi trois jours de deuil. La police enquête toujours sur la cause de l'incendie.



Les parents inquiets qui attendaient depuis toute la journée des nouvelles de leurs enfants ont pu voir vendredi soir ce qu'il restait du dortoir. Certains parents se sont effondrés en quittant les lieux.



Le gouvernement a exhorté les administrateurs des écoles à appliquer les directives relatives aux internats qui exigent que les dortoirs soient spacieux, avec trois portes et aucune grille aux fenêtres pour une évacuation facile en cas d'incendie.



Selon un récent rapport du ministère de l'Éducation, les incendies dans les internats sont fréquents au Kenya. Ils sont souvent provoqués par des incendies volontaires alimentés par la toxicomanie et la surpopulation. De nombreux élèves choisissent l'internat parce que leurs parents pensent que cela leur donne plus de temps pour étudier sans avoir à faire de longs trajets.



Certains incendies ont été déclenchés par des étudiants lors de manifestations contre la charge de travail ou les conditions de vie. En 2017, 10 lycéens sont morts dans un incendie scolaire à Nairobi déclenché par un étudiant.



L'incendie scolaire le plus meurtrier de l'histoire récente du Kenya s'est produit en 2001, lorsque 67 élèves sont morts dans un incendie dans un dortoir du comté de Machakos.





Avec AP