Kenya: le vol d'avocatiers se multiplie

C’est ici à Muranga situé à 1 500 mètres d’altitude que se cultive un tiers des avocats kényans. Robert Kamau est agriculteur à la tête de 4 hectares d’avocatiers. Chaque année, il produit 20 tonnes de ces fruits devenus si lucratifs qu’ils attirent aujourd’hui toutes les convoitises…



« Venez, je vais vous montrer comment ils sont entrés dans ma ferme et ont volé mes fruits ». Au pied de ces arbres, des dizaines d’avocats gisent sur le sol, abandonnés par les ravisseurs.



« Dimanche dernier, je me suis levé à l’aube. Je suis venu ici et j’ai vu qu’ils avaient coupé les barbelés. Vous voyez ici où j’ai réparé… Ils ont cueilli les fruits et se sont enfuis avec. Environ 2 000 avocats ! 2 000 ! Cela représente 200 dollars ! J’étais fou de rage. Ils ont même tué mes chiens », exclame-t-il.







De plus en plus de victimes

Deux cents dollars, c’est deux fois le salaire minimum au Kenya. Robert est loin d’être la seule victime. « La plupart des exportateurs exigent des avocats tous les jours. Ils se moquent de savoir s’ils ont été volés ou achetés aux agriculteurs. Tout ce qu’ils veulent ce sont ces fruits », peste-t-il.



Ces vols dans la région prennent de l’ampleur et inquiètent Ernest Muthomi, président de l’association kényane des producteurs d’avocats. « Ce sont des gangs criminels. En ce moment, c’est l’escalade. Depuis décembre, la demande internationale pour les avocats est immense et les prix sont délirants. L’avocat est un fruit saisonnier et peu de pays ont des avocats mûrs. Du coup, si vous vous en procurez, vous êtes riches ! »



Une course à l'or vert

Démunis, certains finissent par se faire justice eux-mêmes. Des heurts éclatent régulièrement entre agriculteurs et ravisseurs, entraînant parfois la mort de l’un d’entre eux. Robert Kamau se souvient de ce jeune blessé croisé ici sur cette route. « La semaine dernière, j’ai croisé un jeune homme du village qui tentait de voler des avocats. Il a été attrapé et on lui a coupé les oreilles ! »



Face à ce phénomène, les autorités kényanes interdisent désormais l’exportation d’avocats non matures. De quoi limiter les vols avant la récolte. Cette course à l’or vert a été lancée il y a 5 ans par le gouvernement, encourageant les agriculteurs à abandonner leurs cultures au profit de l’avocat.



Résultat aujourd’hui, le Kenya se classe parmi les exportateurs d’avocats à la croissance la plus rapide au monde. Prochaine destination : la Chine.