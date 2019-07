Kenya: première audience du ministre des Finances arrêté pour corruption

Escroquerie, abus de pouvoir, malversations, c'est une vaste affaire de corruption qu'ouvre la justice kényane. Henry Rotich, le ministre des Finances et plus d'une vingtaine de personnes sont devant le tribunal. En cause, le chantier de deux barrages dans la vallée du Rift dont le montant de 630 millions de dollars aurait été gonflé. Il y avait ce mardi matin une première audience à Nairobi et tous ont plaidé non coupable.