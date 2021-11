Kenya: une application pour formaliser les commerçants informels

Le marché de Gikomba est l’un des plus grands et plus animés de Nairobi. Judy Achieng fait partie des nombreux commerçants qui peuplent ses allées. Elle y tient depuis 20 ans un stand de poissons séchés et a incorporé l’application d’Asilimia à son quotidien.



« Je l’utilise pour noter mes relevés. Parfois mon fournisseur m’appelle pour savoir combien il m’a vendu de produits, deux ou trois semaines auparavant. Grâce à Asilimia, c’est facile, je vais sur l’application et je retrouve la transaction », explique-t-elle. « Avant, je devais tout noter dans un carnet, mais c’est facile de le perdre. Alors que ces relevés sont importants, ça me permet de voir à chaque fin de mois si je vends à perte ou si je fais du profit. »



Une application qui lui permet donc de mieux gérer son entreprise. Et de payer ses fournisseurs sans frais de transactions. Le tout pour 3 dollars 50 par mois. Si elle le souhaite, l’application peut aussi lui permettre d’accéder à des microcrédits. Un point essentiel pour Tekwane Mwendwa, le co-fondateur et CEO.







Ces commerçants sont marginalisés. Quand l’économie croît, eux stagnent parce que personne ne leur accorde de prêts. Les banques ne leur font pas confiance parce qu’elles ne les comprennent pas. Mais Judy et les autres petits commerçants ont besoin de fonds pour se développer. Avec l’aide de la technologie, je peux faire en sorte que les banquiers comprennent l’activité de Judy. Ils n’ont pas besoin de jauger l’aspect de son commerce, son emplacement, mais seulement sur un point : est-ce qu’elle fait du profit ou des pertes ?

Une aide pour accéder aux services des banques

L’application Leja, avec son livre de compte numérique, permet justement aux petits commerçants de présenter aux banques leur équilibre financier. Un processus qu’Asilimia a voulu le plus simple possible. Démonstration : « Alors, là, c’est ce qu’ils voient dans l’application. On leur demande si c’est une rentrée ou une sortie d’argent. Disons, par exemple, une rentrée. On indique le mode de paiement, la date, le produit, le reçu s’ils l’ont… Et hop : ils peuvent utiliser ces données pour accéder à des prêts. »



Aujourd’hui, Leja compte 27 000 utilisateurs. Boostée par ce démarrage positif, la jeune start-up ne compte pas s’arrêter là. Le prochain objectif est la mise en place d’un système USSD pour les paiements. Un fonctionnement non dépendant d’une connexion internet qui permettra de réduire la durée des transactions. Asilimia a aussi pour ambition d’accorder des prêts à taux zéro à ses utilisateurs. Ou encore de s’implanter sur le reste du continent africain.