Keur Massar Sud : de nouvelles infrastructures portent les noms de grandes figures religieuses et nationales

La Commune de Keur Massar Sud a procédé à la dénomination symbolique de plusieurs infrastructures récemment réalisées, marquant ainsi la reconnaissance de la municipalité envers des figures marquantes du pays. Selon un communiqué officiel signé du maire Mouhamed Bilal Diatta, cette initiative, approuvée par délibération du Conseil municipal en date du 22 octobre 2025, vise à donner à ces ouvrages « des noms à forte portée symbolique, tant au niveau local que national ».L’école primaire de Keur Massar Sud Unité 04 portera désormais le nom d’Imam Alioune Badara Ndao, tandis que celle de l’Unité 05 sera baptisée Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké. Le poste de santé de l’Unité 04 prendra le nom d’El Hadj Cheikh Ibrahima Niass, et celui de Grand Médine celui de Serigne Moustapha Sy. Le collège de l’Unité 04 sera, pour sa part, dénommé Ousmane Sonko, et le terrain de basket d’Aïnoumady portera désormais le nom d’Olivier Laurent Houssou.Le maire, ses adjoints, les conseillers municipaux et les acteurs impliqués ont tenu à marquer ces inaugurations par un geste symbolique fort, associant ces réalisations à des personnalités ayant contribué à l’histoire religieuse, sociale et politique du Sénégal. « Nous sollicitons vos prières et votre soutien pour le succès de ces initiatives », conclut le communiqué de la mairie.