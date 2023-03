Keur Massar Sud : le maire Mouhamed Bilal Diatta annonce être la cible d'un dispositif de la gendarmerie pour l'arrêter

Le maire de Keur Massar Sud est activement recherché par la gendarmerie. Mouhamed Bilal Diatta, puisque c'est de lui qu'il s'agit, avait tenu une conférence de presse pour appeler les jeunes à la résistance suite aux violentes manifestations qui ont eu lieu dans cette partie de la région de Dakar le 16 mars et qui a conduit à l'arrestation de trois responsables de Pastef dont le coordonnateur de "Magui Pastef".



Dans une vidéo publiée hier mardi via sa page Facebook, il a déclaré être la cible du « président Macky Sall qui a déployé un dispositif blindé de la gendarmerie dans la localité pour procéder à son arrestation ».



Mouhamed Bilal Diatta demande le soutien de tous militants de Pastef de Keur Massar et la fermeture de toutes les boutiques de sa localité ce jeudi. Il a, cependant, précisé qu'il ne fuira pas et qu'il fera face aux gendarmes.