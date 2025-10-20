Keur Massar: le marin Abass Kamara arrêté avec 125 g de « Kush »

Le Libérien Abass Kamara, se disant marin, a été arrêté par l'OCRTIS, samedi dernier, à Keur Massar ( dans la banlieue Dakaroise). Il a été interpellé en possession 125 grammes de Kush dans le cadre d'une opération de surveillance orchestrée par les policiers.
Son arrestation fait suite à l'exploitation d'une commande passée avec succès par Jean Benoît Ndiaye. Ce dernier, interpellé en possession de cinq sachets de Kush, a accepté de collaborer avec les autorités en livrant son fournisseur, le susnommé Abass, qui devait lui remettre la marchandise, a rapporté le journal Libération dans sa parution de ce lundi.
Agissant sur cette base, Jean Benoit Ndiaye a reçu un appel téléphonique d'Abass Kamara, qui lui a fixé leur lieu habituel de rendez-vous pour procéder à la transaction. Un dispositif de surveillance a alors été mis en place par les policiers.
Au moment du rendez-vous, Abass Kamara a été surpris, rapidement maîtrisé et fouillé. Les policiers ont trouvé en sa possession 125 grammes de Kush, correspondant au produit commandé, selon la même source.
Une perquisition effectuée dans sa chambre a permis de découvrir également la somme de 275
000 F CFA. Abass est entre les mains de la justice.
