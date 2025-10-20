Keur Massar: le marin Abass Kamara arrêté avec 125 g de « Kush »

Le Libérien Abass Kamara, se disant marin, a été arrêté par l'OCRTIS, samedi dernier, à Keur Massar ( dans la banlieue Dakaroise). Il a été interpellé en possession 125 grammes de Kush dans le cadre d'une opération de surveillance orchestrée par les policiers.



Son arrestation fait suite à l'exploitation d'une commande passée avec succès par Jean Benoît Ndiaye. Ce dernier, interpellé en possession de cinq sachets de Kush, a accepté de collaborer avec les autorités en livrant son fournisseur, le susnommé Abass, qui devait lui remettre la marchandise, a rapporté le journal Libération dans sa parution de ce lundi.



Agissant sur cette base, Jean Benoit Ndiaye a reçu un appel téléphonique d'Abass Kamara, qui lui a fixé leur lieu habituel de rendez-vous pour procéder à la transaction. Un dispositif de surveillance a alors été mis en place par les policiers.



Au moment du rendez-vous, Abass Kamara a été surpris, rapidement maîtrisé et fouillé. Les policiers ont trouvé en sa possession 125 grammes de Kush, correspondant au produit commandé, selon la même source.