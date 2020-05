Keur Massar: les commerçants descendent en masse dans la rue pour manifester contre la fermeture des marchés

Les rassemblements en cette période de pandémie de Coronavirus sont formellement interdits. Mais ça, les commerçant de Keur Massar n’en ont cure. Ils sont descendus en masse ce mardi 05 Mai dans les rues de ce commune située dans la périphérie de la capitale sénégalaise pour réclamer des autorités l’annulation de l’arrêté portant réorganisation des jours d’ouverture des marchés.



Les forces de l’ordre ont dû s’interposer pour disperser la foule qui est venue s’amasser devant la municipalité de Keur Massar. Mis au courant de mouvement d’humeur des commerçants, le préfet de Dakar s’est montré implacable. Selon lui, cette décision a été prise dans un contexte précis de lutte contre la propagation du Coronavirus au Sénégal. Son annulation n’est pas à l’ordre jour. Toutefois, l’autorité préfectorale n’est pas contre une discussion avec les commerçants.



Pour rappel, un arrêté est entré en vigueur lundi 04 mai 2020 portant fermeture et ouverture des marchés à Dakar: Ouverture des commerces de produits alimentaires : LUNDI MERCREDI ET VENDREDI



Ouverture des autres commerces et activités non alimentaires : MARDI ET JEUDI SEULEMENT



FERMETURE TOTALE DE TOUS LES MARCHÉS : SAMEDI ET DIMANCHE