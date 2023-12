Keur Massar: un trio vole un chèque de 100 millions et tente de le retirer

Une affaire de vol secoue la communauté de Keur Massar impliquant Assane Diouf, Mangoné Diagne et Baba-car Talla Fall, trois amis. D’après L’Observateur qui a relayé les informations, le trio a été appréhendé lors d’un tentative de retrait frauduleux d'une somme de 100 millions de Fcfa à partir d'un chèque dérobé au groupe hôtelier Decameron Baobab, basé à Somone.



Interpellés par les agents de la Brigade de recherche de Keur Massar alors qu'ils tentaient de valider cette transaction douteuse dans une agence de la Cbao, les mis en cause ont été envoyés en prison.



Finalement, ils ont comparu vendredi dernier devant le tribunal des flagrants délits de Pikine-Guédiawaye. Les trois hommes font face à de graves accusations, notamment celles « d'association de malfaiteurs, de tentative d'escroquerie, de vol, de faux et usage de faux en écriture privée de banque, ainsi que d'usage de chèque volé ».



Le verdict sera rendu mercredi 27 décembre.