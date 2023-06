Keur Mbaye Fall : un auxiliaire de police écroué pour "viols répétés" sur deux de ses nièces

L’auxiliaire de police, Malang Sané, a été arrêté pour viols et attouchement sexuels présumés sur deux de ses nièces N.A.N (10 ans) et L.B (13 ans). Des faits que le mis en cause, déféré au parquet de Pikine (banlieue dakaroise), a reconnu en partie face aux enquêteurs suite au témoignage accablant de son épouse.



En effet, c’est son épouse qui a tout déclenché après l'avoir surpris en trainde soulever la jupe de L.B. « J’avais demandé à L.B de ranger les ustensiles dans la cuisine car je devais aller à la boutique. A mon retour, j’ai été sidérée par la scène que j’ai vue dans la même cuisine. Quand j’étais à la hauteur de la porte, j’ai vu distinctement mon mari Malang Sané soulever la jupe de L.B et introduire sa main à l’intérieur de son sexe. J’étais tétanisée. Quand mon mari s’est rendu compte de ma présence, il a voulu venir vers moi mais je l’ai congédié », a-t-elle déclaré.



Et de poursuivre : « Par la suite, je suis allée voir ma grande-sœur, la mère de L. pour lui demander de l’amener en consultation. Auparavant, L. nous a racontés tout ».



Mme Sané d’enfoncer son mari : « Plus tard, mon époux a essayé de se justifier en disant qu’il ne savait pas pourquoi il agissait de la sorte ».



Des allégations confirmées par L.B, non sans révéler aux policiers : « au-delà des attouchements, mon oncle m’a forcée, à plusieurs reprises, à avoir des rapports sexuels avec lui ».



L’enquête a permis de découvrir que N.A.N, l’autre nièce, qui vivait dans la même concession située à Keur Mbaye Fall, aurait aussi subi les assauts de Malang Sané.

« A plusieurs reprises, mon oncle a introduit sa main dans ma culotte. J’avais peur de le dénoncer car, comme avec L.B, il menaçait de me tuer », a-t-elle confessé, rapporte Libération.



Arrêté, le mis en cause a partiellement reconnu les faits. « Nous ( L.B et lui) avons eu des rapports sexuels a deux reprises », a-t-il avoué. Cependant, concernant le cas N.A.N, l’auxiliaire de police jure n’avoir jamais touché le jeune fille âgé de 10 ans.