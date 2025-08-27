Keur Socé : décès d'un jeune footballeur en plein match de “Navétanes”

Pris en charge rapidement et évacué d’abord vers le poste de santé de Keur Socé, il a ensuite été transféré au centre hospitalier régional de Kaolack, où il a malheureusement succombé quelques minutes après son admission.

Cette disparition brutale a plongé toute la commune, et en particulier la famille sportive locale, dans la consternation et l’émotion.

Un drame est survenu ce mercredi à Keur Socé lors d’un match de football comptant pour les « Navétanes ». Opposant l’ASC Penc de Keur Socé à l’ASC Diarrekh, la rencontre a été marquée par le malaise soudain d’un jeune joueur, Barham Diouf, âgé de 19 ans, en seconde période.